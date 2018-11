Costa agradece a César "generosidade" de dar liberdade de voto sobre touradas no PS

Primeiro-ministro usou um misto de humor e de ironia.

Por Lusa | 16:12

O secretário-geral do PS, António Costa, usou hoje um misto de humor e de ironia para agradecer a "generosidade" do parlamentar socialista, Carlos César, quando concedeu aos seus deputados liberdade de voto face às propostas do Governo.

António Costa abriu os trabalhos formais das Jornadas Parlamentares do PS, em Portimão, com referências indiretas à divergência entre a direção da bancada socialista e o Governo a propósito do IVA da tauromaquia.

Logo nas suas primeiras palavras António Costa dirigiu-se ao presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, dizendo ser seu "velho amigo, grande parceiro e apoiante número um do secretário-geral do PS, do primeiro-ministro e do Governo".