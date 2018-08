Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa alerta para risco de incêndios a norte

Condições atmosféricas adversas ameaçam interior do país.

Por João Maltez | 08:35

O primeiro-ministro, António Costa, mostrou-se esta quinta-feira preocupado com as previsões que indiciam uma subida do risco de incêndio nos próximos dias, "em particular nos distritos do interior Norte do País", onde admitiu que, a partir de hoje, seja acionado o alerta vermelho, o mais alto na escala dos avisos meteorológicos.



A chamada de atenção do líder do Governo foi feita após a reunião semanal com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Sagres, um encontro em que o fogo que lavrou na serra de Monchique foi, a par das negociações para o próximo Orçamento, um dos temas em análise.



Esta foi a primeiro reunião entre ambos após as críticas do Chefe de Estado à atuação do Executivo no incêndio que assolou a região algarvia. Escusando-se a dar nota da forma como decorreu o encontro com Marcelo, Costa preferiu antes lançar um alerta para as condições atmosféricas que aí vêm.



"A partir de amanhã [hoje], e sobretudo durante sábado e domingo, vamos ter um aumento significativo do risco de incêndio florestal, em particular nos distritos do interior Norte do País", disse o líder do Governo, para depois adiantar a necessidade de se evitar "comportamentos perigosos" - "[lançar] foguetes, trabalhos com máquinas agrícolas, queimadas, todo esse tipo de comportamentos que devemos desde já prepararmo-nos para não ter no próximo fim de semana", exemplificou.



Já questionado sobre a elaboração do Orçamento do Estado de 2019, Costa assegurou que o trabalho está a decorrer normalmente. "Os plafonds de cada ministério estão fixados e cada ministro está a fazer o seu trabalho de organização do orçamento", frisou, para depois dar nota de que as negociações com os partidos que apoiam o Executivo serão retomadas no final do mês.



Ferro assegura rapidez na resposta a afetados pelo fogo

presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, assegurou ontem que o Parlamento não vai levantar obstáculos a uma rápida resposta às pessoas afetadas pelo incêndio que lavrou durante uma semana no Algarve. Ferro Rodrigues deu esta garantia no final de uma reunião na câmara de Monchique, que juntou deputados, autarcas e entidades responsáveis pela resposta aos prejuízos causados pelo fogo.