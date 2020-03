Costa anuncia linhas de crédito para empresas afetadas pela pandemia com spreads entre 1% e 1,5%

As linhas de crédito de três mil milhões de euros lançadas pelo Governo para dar garantias de liquidez às empresas durante a pandemia de covid-19 vão ter spreads entre 1% e 1,5%, consoante a maturidade do empréstimo.O anúncio das linhas de crédito, num total de 3 mil milhões de euros, com garantia de Estado já tinha sido feito pelo Governo na semana passada, mas faltava ainda saber as condições envolvidas - o que estava a causar preocupação junto dos patrões.A garantia dada pelo Estado não incidirá sobre a totalidade do capital, variando antes entre os 80% e os 90%, disse António Costa."Tendo condições especiais, estas linhas de crédito foram sujeitas a autorização da Comissão Europeia", explicou o chefe de Governo, adiantando que foi Bruxelas quem definiu que uma parte do risco do crédito fosse assumido belos bancos, para que "não utilizem estas verbas para refinanciar o crédito malparado que lá têm".