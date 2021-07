Medina recandidata-se a Lisboa e promete casas a preços acessíveis, menos poluição e creches gratuitas

Mais transportes públicos, mais ciclovias, mais medidas amigas do ambiente, creches gratuitas para famílias de classe média são alguns dos pontos sublinhados.







Medina defende que objetivo a médio prazo é garantir que trabalhadores provenientes de Sintra, Oeiras ou Cascais possam ter transporte público que sirva as suas necessidades e assim se retire um grande volume de veículos do centro da capital. Casas acessíveis, mais espaços verdes e menos poluição são os pontos-chave num próximo mandato, referiu esta segunda-feira Fernando Medina no âmbito da sua recandidatura à Câmara de Lisboa.Mais transportes públicos, mais ciclovias, mais medidas amigas do ambiente, creches gratuitas para famílias de classe média são alguns dos pontos sublinhados."Casas que as pessoas podem pagar", explicou Medina afirmando que esse é o seu principal objetivo na recandidatura à Câmara."Para nós, a habitação é um direito, viver em Lisboa é um direito", continou. O autarca sublinhou que no mandato que agora findará foi possível criar habitação para mais jovens, mas que esse trabalho é contínuo e pretende continuar caso seja reeleito.Medina defende que objetivo a médio prazo é garantir que trabalhadores provenientes de Sintra, Oeiras ou Cascais possam ter transporte público que sirva as suas necessidades e assim se retire um grande volume de veículos do centro da capital.







António Costa apontou esta segunda-feira para o investimento nas políticas de habitação que foi feito nos últimos anos e que deve continuar a ser feito durante apresentação da recandidatura de Fernando Medina. "É fundamental responder na política de habitação" para dar resposta às necessidades das gerações mais jovens, defendeu Costa."É preciso continuarmos a ter uma cidade viva, que não esteja num estado de estagnação", começou por explicar o primeiro-ministro adiantando que Lisboa "não é só turismo".O ministro defendeu que ao longo dos últimos anos é de salientar o investimento que foi feito para que negócios internacionais se fixem na capital portuguesa trazendo com isso contributos para a economia e emprego para a cidade.Costa teceu rasgados elogios ao trabalho de Medina, em especial no que diz respeito aos transportes públicos e ao novo passe social, e sublinhou que o PS continua a apoiar, passados sete anos, o atual autarca da CML. Fernando Medina retribuiu os elogios afirmando que Costa foi um dos "grandes, grandes, presidentes" da Câmara de Lisboa.O secretário-geral do PS afirmou ainda que Fernando Medina recandidata-se a presidente da Câmara de Lisboa por causa dos desafios da cidade e não para "jogos partidários", ou para a "sobrevivência" política de líderes por interposta pessoa.Sem nunca visar diretamente partidos, o líder socialista, que na segunda semana de junho foi reconduzido pelos militantes do seu partido no cargo de secretário-geral do PS com cerca de 94% dos votos, deixou de forma indireta várias farpas a outras forças políticas, sobretudo ao PSD.