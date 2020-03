Costa aponta junho como mês para fazer balanço e "relançar" economia

O primeiro-ministro definiu, esta sexta-feira, o mês de junho como a altura para fazer o balanço do impacto da pandemia de coronavírus e para poder "relançar" a economia nacional. "Vamos viver até ao final de maio com muitas limitações", explicou.Em conferência de imprensa, António Costa reforçou que o pico da pandemia será em "meados de abril", com os efeitos a sentirem-se até ao final de maio. "Temos de trabalhar com realismo perante os cenários que as autoridades de saúde nos descrevem", disse.O chefe do Governo admitiu que o estado de emergência que entrará em vigor este fim-de-semana terá, muito provavelmente, de ser renovado por mais tempo. "Sejamos francos. Não será daqui a 15 dias que desaparecerem as razões para decretar o estado de emergência", confessou.No Palácio da Ajuda, António Costa realçou que "esta é uma batalha de longa duração" e antecipou três meses muito difíceis". "Prometer o relançamento da economia para amanha seria iludir os portugueses", juntou.Que medidas anunciou Costa?1) Serão alargadas as linhas de crédito a outros setores da economia, incluindo o comércio. As empresas podem aceder a estes apoios se respeitarem uma condição base: a "manutenção do emprego". "Atacar o problema na origem significa manter o emprego, manter o rendimento", justificou Costa.2) Ficam suspensos os prazos de caducidade dos contratos de arrendamento. Assim, os arrendatários cujos contratos que estejam a chegar ao fim têm essa garantia de manter a casa onde vivem.3) São automaticamente renovados os subsídios de desemprego, Rendimento Social de Inserção e Complemento Solidário para Idosos para aqueles que já os recebem.4) Se as escolas se mantiverem fechadas para lá de 9 de abril, o Governo admite manter o valor pago aos pais que se encontrem em casa a prestar apoio aos filhos com até 12 anos.5) Ficou prometido, pelo Governo, um conjunto de medidas específicas para o setor social.6) Governo está em diálogo com os bancos, para que estes possam aproveitar a margem do Banco Central Europeu para renegociar contratos. "Se a economia não for relançada, pesará uma pesada fatura para os bancos", avisou Costa.