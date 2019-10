Costa apresenta governo após constituição da Assembleia da República. BE disponível para continuar caminho

O secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, afirmou esta quarta-feira - após reunir com os diferentes partidos - que se estão a avaliar pontos de vista de forma a encontrar um ponto de convergência.Interrogado sobre quando tenciona apresentar o elenco do próximo executivo por si liderado, o secretário-geral do PS referiu-se que, até à próxima semana, ainda terão de ser apurados os resultados dos círculos da emigração, que elegem quatro dos 230 deputados da Assembleia da República.Na melhor das hipóteses, correndo tudo bem, segundo a estimativa de António Costa, "a primeira reunião da Assembleia da República será dia 21 ou 22" deste mês."Só na sequência dessa primeira reunião o Governo pode ser constituído e, como tal, só nessa altura apresentarei a lista ao senhor Presidente da República. A minha ideia é ter tudo preparado para, assim que a Assembleia da República seja constituída, poder apresentar ao Presidente da República a composição do próximo Governo", declarou o líder socialista.Sobre as reuniões que hoje teve com o Livre, PAN, PEV, PCP e Bloco de Esquerda, António Costa classificou-as como "positivas". "A troca de impressões foi positiva", revela o primeiro-ministro acrescentando que são conhecidos os "pontos de convergência e divergência".António Costa afirma ainda que é possível estabelecer acordos com os partidos, "uns a quatro anos, outros passo a passo", e que há vontade mútua para que a colaboração entre partidos continue na próxima legislatura."Convergimos quanto à vontade mútua de prosseguir o trabalho conjunto que tivemos nesta legislatura. Os modos concretos em que trabalharemos em conjunto na próxima legislatura é algo que iremos continuar a avaliar. Nos próximos dias teremos reuniões de trabalho [com o Bloco de Esquerda] para vermos quais são as condições de convergência que permitam o grau de compromisso", declarou o líder socialista.