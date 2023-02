Costa assegura que Portugal está disponível para ajudar após terramoto na Turquia e Síria

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou esta segunda-feira consternação pelas vítimas e todos os afetados pelo terramoto que assolou a Turquia e a Síria e salientou que Portugal está solidário e disponível para ajudar, em coordenação com os seus parceiros.

"Foi com consternação que tomei conhecimento do terramoto que assolou a Turquia e a Síria. Os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas e com todos os afetados pelo desastre", escreveu o líder do executivo português na sua conta na rede social Twitter.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro salientou depois que "Portugal está solidário e disponível para ajudar, em coordenação com os nossos parceiros".

Através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo português expressou a sua total solidariedade ao Governo e ao povo turco, lamentando os efeitos do sismo na Turquia que vitimou também centenas de pessoas na Síria.

"Estamos chocados com as notícias que chegaram da Turquia esta manhã sobre o terrível terramoto. O Governo Português manifesta a sua total solidariedade com o povo e o Governo da Turquia", publicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social Twitter.