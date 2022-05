O secretário-geral do PS, António Costa, acredita que a aprovação do Orçamento do Estado para 2022 (OE22) é “uma nova fase” onde se pode “iniciar uma governação em pleno”. A mudança começa “com a resolução de problemas que estão hoje a asfixiar a Economia”, disse este sábado António Costa, no Congresso do PS/Açores.









