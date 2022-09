Costa assinala "vontade efetiva" do PSD para acordo sobre novo aeroporto e rejeita mais adiamentos

O primeiro-ministro disse esta quinta-feira existir "vontade efetiva" do líder do PSD para um acordo sobre o novo aeroporto da região de Lisboa, e defendeu que o país "não aguenta mais adiamentos" nesta matéria.

Falando no parlamento, o primeiro-ministro assinalou que insistiu "muito para que houvesse um entendimento com PSD para tomar uma decisão que divide o país há mais de 50 anos" e "felizmente houve um primeiro passo que foi possível com o atual líder do PSD, que foi haver um entendimento sobre a metodologia".

"Se no final do estudo da avaliação ambiental estratégica vamos estar de acordo, não sei, mas já nos conseguimos entender do que é que é necessário fazer para termos a informação necessária para tomar uma decisão. E tenho sentido da parte do doutor Luís Montenegro a vontade efetiva que haja um acordo sobre esta matéria", salientou.