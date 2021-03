Costa avisa que Montijo pode ser a única solução para País alguma vez ter novo aeroporto

O primeiro-ministro avisou esta quarta-feira que, tendo em conta a privatização da ANA, a solução do Montijo pode ser "mesmo a única possível para o país alguma vez ter aeroporto", considerando que o processo enfrenta "mais uma perda de tempo".

Depois de na primeira ronda do debate sobre política geral com o primeiro-ministro, o deputado do PAN ter questionado António Costa sobre a exclusão de Beja da avaliação sobre o novo aeroporto e o primeiro-ministro ter justificado com a distância, André Silva voltou ao tema na segunda ronda.

O chefe do executivo socialista reiterou a necessidade de encontrar "uma solução efetiva, praticável e que permita recuperar décadas de tempo perdido", não sendo Beja uma opção.

"As soluções que são trabalháveis são as três que colocámos na avaliação ambiental estratégica e pronto. E já assim, como infelizmente tenho dito, é mais uma perda de tempo para uma solução porque mesmo quando tivemos a atitude responsável de não pôr em causa o que o anterior Governo já tinha decidido, ainda assim foi possível encontrar uma forma absurda de bloquear uma decisão que é a boa decisão, a melhor decisão e eu diria, depois da forma como foi feita a privatização da ANA, mesmo a única possível para o país alguma vez ter aeroporto", avisou.