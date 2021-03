Costa avisa que “não é altura de facilitismos” no combate à pandemia

O primeiro-ministro, António Costa, avisou este sábado que “esta não é altura de facilitismos [em relação à pandemia] ou de andar a dizer que o sol está maravilhoso e vamos todos aproveitá-lo, porque o vírus continua a andar por aí” e acrescentou que as próximas semanas serão decisivas para o processo de desconfinamento. O alerta foi transmitido na abertura do seu discurso proferido no início da reunião da comissão nacional do PS, que decorreu em Lisboa.









O líder socialista reforçou que “é fundamental ter a consciência de que a pandemia não acabará enquanto não houver uma vacinação total ou a descoberta de um medicamento eficaz contra a Covid-19”. Caso a evolução epidemiológica se agrave, Costa não receia puxar do travão de mão e deu o exemplo de outros países da UE “ que julgavam já ter ultrapassado a fase mais difícil e estão agora em situação de regressão”.

Relativamente ao desdobramento das autárquicas em dois dias como propôs o ministro Eduardo Cabrita, o chefe do Governo considera a ideia “perigosa” e sem sentido, porque nos Açores o ato eleitoral, que se realizou no pico da pandemia, mostrou que era possível votar em segurança. A comissão política do PS confirmou ainda as datas para as suas eleições internas: 11 de junho, por voto eletrónico, e 18 e 19 de junho presencialmente. Quanto ao congresso, os socialistas decidiram que não será totalmente presencial. Vai decorrer a 10 e 11 de julho em 13 locais distintos.