Costa comenta Champions com Ricardo Araújo Pereira: "Jogos vão ter menos público do que esta sala do Villaret"

O primeiro-ministro, António Costa, esteve este domingo no programa "Isto é gozar com quem trabalha", da SIC, e abordou temas como a injeção no BES, a Champions em Lisboa, o novo ministro das finançasRicardo Araújo Pereira começou a intervenção com um trocadilho entre as palavras vacina e infeções, associando-as à injeção de capital no BES.

"Não foi para nos vacinar, foi para combater os vírus que havia no BES. Se não houvesse estas injeções, o vírus já se tinha espalhado", respondeu o chefe de Estado.



Sobre a polémica instalada com a final da Champions em Portugal, o apresentador do programa questionou o primeiro-ministro sobre a eventualidade de um jogo de futsal, ao invés de futebol, de forma a cumprir as regras impostas.



"Em cada um desses jogos presencialmente vai ter menos público do que nesta sala do Teatro Villaret", atirou António Costa.