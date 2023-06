Costa considera "lamentável e inaceitável" que PSD ponha em causa 'secretas' e Fiscalização

O primeiro-ministro considerou esta sexta-feira lamentável e inaceitável que o presidente do PSD ponha em causa a seriedade dos serviços de informações e do Conselho de Fiscalização, alegando que tal acontece porque este órgão "não validou uma narrativa falsa".

Numa resposta por escrito à carta enviada na quinta-feira por Luís Montenegro, António Costa considera, por um lado, lamentável que o líder social-democrata "ponha em causa, sem qualquer fundamento e contra toda a factualidade apurada e documentada, a probidade do ministro das Infraestruturas, de eventuais outros membros do Governo" e do próprio primeiro-ministro na relação com os serviços de informação.

"Mas é inaceitável que ponha em causa a independência, isenção e profissionalismo da senhora Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), ilustre diplomata com uma carreira impoluta ao serviço do Estado, e a integridade dos próprios Serviços de Informação, dos seus Diretores e funcionários, que não executariam seguramente uma ordem, indicação ou orientação para a prática de ato ilegal", refere o primeiro-ministro.