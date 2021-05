Costa considera que todos os Estados-membros da UE estão a partilhar vacinas Covid

O primeiro-ministro defendeu este sábado que a União Europeia tem sido "exemplar" na sua contribuição para o mecanismo Covax e que todos os Estados-membros, também ao nível bilateral, estão a partilhar vacinas contra a covid-19.

António Costa assumiu esta posição no Porto, numa conferência de imprensa conjunta com os presidentes do Conselho, Charles Michel, e da Comissão, Ursula von der Leyen, depois de os três terem sido interrogados sobre a possibilidade de a União Europeia apoiar o levantamento das patentes das vacinas contra a covid-19.

O líder do executivo português não se referiu à questão das patentes - uma exigência de um movimento internacional que tem sido liderado pela Índia e pela África do Sul, e que recebeu recentemente o apoio dos Estados Unidos da América.