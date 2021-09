O Governo tem o apoio-chave do PCP na aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2022. A derrota dos comunistas nas autárquicas do último domingo, perdendo seis câmaras para o PS, não é vista como um sinal inevitável de que o PCP chumbe o OE para o próximo ano. No seio do Executivo, admite-se que os comunistas endureçam a posição negocial, mas há confiança de que viabilizem de novo o OE.