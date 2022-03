Costa conta entregar lista de ministros a Marcelo na noite de 23 de março

O primeiro-ministro, António Costa, revelou esta sexta-feira que tenciona entregar a lista de ministros do próximo Governo ao Presidente da República na noite de 23 de março, antes de rumar a Bruxelas para uma cimeira da NATO e um Conselho Europeu.

"Eu e o Presidente da República temos ajustado já várias vezes o calendário em função daquilo que têm sido várias das vicissitudes. Portanto, aquilo que neste momento está previsto é que a conclusão do apuramento dos resultados ocorra na próxima quarta-feira, dia 23, e que, portanto, antes de partir para Bruxelas, eu possa entregar ao senhor Presidente da República a lista dos ministros que integrarão o próximo Governo", declarou.





O ajuste do calendário foi forçado pelas reuniões do Conselho Europeu e da NATO para responder às questões da invasão russa da Ucrânia, marcadas para a próxima quinta-feira.António Costa, que falava aos jornalistas após participar numa reunião em Roma com os seus homólogos de Itália, Espanha e Grécia para concertação de posições para o Conselho Europeu de 24 e 25 de março, indicou que estava prevista uma reunião com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, para a manhã de 24 de março, que se tornou inviável a partir do momento que foi convocada uma cimeira extraordinária de líderes da NATO para essa manhã, em Bruxelas, razão pela qual tenciona entregar a lista de ministros do seu próximo executivo na véspera à noite.