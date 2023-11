Vai ser o próprio primeiro-ministro demissionário a assumir o Ministério das Infraestruturas após a saída de João Galamba e, com o cargo, António Costa terá nas mãos alguns dos investimentos mais importantes e caros do Governo.



Nos quatro meses até às eleições, o chefe do executivo controlará a privatização da TAP, um processo que deverá ficar atrasado depois do veto de Marcelo e da entrada num Governo de gestão quando Costa for exonerado.









