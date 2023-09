António Costa critica “mentiras” sobre reunião em Belém

Depois do silêncio durante o Conselho de Estado, o primeiro-ministro passou ao ataque, esta quarta-feira, e com fortes críticas a quem “tem decidido fazer fugas seletivas ou contado mentiras”, que António Costa classificou como “um péssimo serviço às instituições, à democracia e ao Conselho de Estado” e garantiu que “não há nenhum diferendo” com Marcelo Rebelo de Sousa.









Sobre o tema, o Presidente da República disse que não comenta “os silêncios dos conselheiros” e deixou “para a consciência” de cada um se divulga ou não informação. Marcelo admitiu que ficou “melindrado” por uma das versões sobre o que se passou na reunião.

As críticas de Costa passaram para a oposição, ao dizer que Luís Montenegro devia “respeitar as instituições”. O líder do PSD ripostou durante a tarde ao classificar como “quase anedóticas” as palavras de Costa e desafiou o chefe do Governo a dizer se também não falou noutras reuniões: “É normal o primeiro-ministro ficar calado no Conselho de Estado?”, questionou. O que se passou na reunião é algo que só será revelado daqui a mais de 30 anos: “Se tiverem paciência, em 10 de março de 2056, terão acesso à ata”, disse o primeiro-ministro.