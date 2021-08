Costa defende ministro Eduardo Cabrita sobre acidente mortal e diz que "ataque político" é "desprezível"

O primeiro-ministro António Costa mostrou-se este sábado desagradado com questões feitas durante entrevista na SIC sobre o acidente mortal que envolveu o ministro Eduardo Cabrita.Em entrevista após o congresso do PS, o secretário-geral do partido apontou o dedo às questões que parecem "um disco riscado" e defendeu que é preciso esperar que pelos resultados do inquérito que está a decorrer para obter conclusões e que esses inquéritos "devem ser feitos pelas autoridades judiciárias"."O importante aqui é a perda da vida humana, não pode ser feito um ataque político disso", defendeu. "Uma pessoa perdeu a vida, a família está a sofrer", acrescentou.O secretário-geral dos socialistas sublinhou ainda que "qualquer um de nós a conduzir pode ter a infelicidade de matar uma pessoa" e que "ele [Eduardo Cabrita] não ia a conduzir", concluindo ser preciso deixar que as autoridades façam o seu trabalho."Os inquéritos devem ser feitos pelas autoridades judiciárias e todos devemos confiar nelas. Não vou especular. O único assunto lamentável aqui é uma vida humana ter-se perdido, se as pessoas tivessem respeito pela vida humana que se perdeu, aguardavam que as autoridades apurassem o que aconteceu", aponta."Tem sido das coisas mais revoltantes que tenho visto, desprezíveis, é a forma como se tem aproveitado um caso humano doloroso para atacar politicamente um ministro, que ia no banco de trás, não ia ao volante", critica ainda.