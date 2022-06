Costa defende que aumento de salário médio em 20% é "absolutamente compatível" com evolução dos últimos anos

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quarta-feira que o aumento do salário médio em 20% ao longo da legislatura é "absolutamente compatível" com a evolução salarial nos últimos anos em Portugal.

No debate sobre política geral no parlamento, o líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, desafiou Costa a explicar se se referia ao aumento real ou nominal dos salários, quando desafiou os empresários a fazerem este aumento ao longo de quatro anos, "para não se ficar ao nível da atoarda ou do embuste".

Na resposta, o primeiro-ministro remeteu para o programa eleitoral e de Governo do PS, nos quais já se fixava o objetivo de fazer convergir o peso dos salários no Produto Interno Bruto (PIB) com a média europeia.