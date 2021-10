Costa defende que proposta do Governo de Orçamento foca-se nos jovens e nas famílias com filhos

O secretário-geral do PS defendeu esta terça-feira que a proposta de Orçamento tem como objetivo imediato a recuperação da crise pós-covid-19, mas apostando também no futuro com o reforço dos apoios aos jovens e às famílias com filhos.

António Costa assumiu estas posições numa reunião com a JS, no Campo Grande, em Lisboa, num discurso que durou cerca de 30 minutos, em que também se referiu à necessidade de remover obstáculos ao acesso dos jovens a um conjunto de profissões reguladas.

"Este Orçamento tem uma centralidade muito grande nos jovens e nas famílias com filhos. Procura responder à necessidade de recuperar as feridas da crise provocada pela covid-19 e impulsionar para dar força à recuperação da economia, mas que tem de o fazer com os olhos postos no futuro", declarou o líder socialista.

De acordo com António Costa, "só há uma forma de apoiar com os olhos postos no futuro".

"É apoiar mesmo as jovens gerações e as famílias que, tendo filhos, estão a criar as gerações do futuro. Também por isto, este Orçamento é um bom Orçamento e merece ser aprovado na generalidade [no próximo dia 27] e em votação final global", sustentou.