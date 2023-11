Costa "deixou o País em decadência e parece querer arrastar o resto com ele": Rui Rocha em entrevista à CMTV

O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, disse esta quinta-feira que o Partido Socialista (PS) adotou um discurso de vitimização após ter vindo a público a operação Influencer, processo que culminou com a demissão do primeiro-ministro e com a decisão de eleições antecipadas.Em entrevista à, Rui Rocha explica que não há forma de amenizar a circunstância de instabilidade política criada com a maioria absoluta do PS."Temos um primeiro-ministro que deixou o País em decadência e que parece querer arrastar o resto com ele. A justiça, o conselho de Estado e a presidência da República. A direção de António costa já fez muito mal ao País, não é preciso continuar a degradar as instituições. É preciso devolver a confiança aos portugueses", disse.Para Rui Rocha, Portugal precisa de uma alternativa que permita o crescimento económico dos cidadãos e das empresas. Aponta que a IL tem um programa claro para as próximas eleições e que tem trabalhado para ganhar a confiança dos portugueses.Destaca a redução de impostos, o acesso à saúde e a autonomia de escolhas como alguns dos tópicos que o partido trará ao de cima. "Temos de deixar mais dinheiro no bolso das pessoas, não podemos passar a mensagem errada aos portugueses (...) Temos de ter um país onde as pessoas trabalham e o sucesso é valorizado", afirma.Sobre a saúde, Rui Rocha refere que Portugal está "no limite do aceitável" no que diz respeito ao seu acesso. "Temos um milhão e seis mil pessoas sem médico de saúde e pelo menos 30 unidades condicionadas ou até mesmo encerradas (...) Não é aceitável em Portugal em 2023", salientou.Segundo o líder da Iniciativa Liberal, as negociações entre os médicos e o Governo têm fracassado devido à apresentação de medidas "absurdas".O advogado rejeitou a ideia de radicalismos e alertou para a necessidade de proteger o País da esquerda. Afirmou que a IL tem o poder de trazer novidade e visões diferentes ao país. "Temos que trazer visões que tragam mais pessoas", esclarece.Questionado sobre a possibilidade de uma coligação com o PSD, Rui Rocha diz-se "responsável"."Estamos disponíveis para dar ao País a estabilidade que precisa. Para ficar igual, não vale a pena", reiterou.Rui Rocha aproveitou ainda para comentar a declaração de Pedro Nuno Santos, que disse que uma união PSD-IL seria um projeto demasiado radical."Radical é conduzir os portugueses à pobreza, os 3,2 mil milhões de euros desbaratados na TAP, aprovar por WhatsApp uma indemnização de meio milhões de euros. É isso que temos de evitar para o País. Não podemos cair no radicalismo que Pedro Nuno Santos representa. Diz-se que Pedro Nuno Santos é carismático. O carisma tem custado muito caro em Portugal. José Sócrates também tinha carisma. É muito melhor termos confiança, competência, coragem e crescimento", rematou.