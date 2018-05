Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa desafia empresas a pagar melhores salários

Líder do PS faz discurso de olhos postos nas novas gerações, mas avisa os ‘jovens turcos’ que ainda está longe da aposentação.

Por Manuel Jorge Bento, Salomé Pinto e Isabel Jordão | 08:03

Um acordo de concertação social para conciliar a família e trabalho, um pacote de medidas para facilitar o regresso de jovens emigrantes e empresas a pagarem melhores salários. O líder do PS encerrou o congresso da Batalha a falar para as novas gerações e deixou um recado interno: não vale a pena acelerar o debate em torno da sucessão porque António Costa ainda não se vai reformar.



A primeira medida a inscrever já no próximo orçamento, assegurou, será um programa que fomente o regresso a Portugal de jovens emigrantes que saíram do País durante a troika. Depois, a médio prazo, o também primeiro-ministro lembrou que "não basta ter mais emprego, se queremos fixar as novas gerações temos de ter melhor emprego". Falando para a chamada geração 2030, Costa anunciou ainda que o Governo vai "limitar as contratações a termo" – ainda que na última reunião da concertação social o Governo tenha apresentado aos parceiros uma proposta de alargamento do período experimental. "O conjunto dos salários tem de convergir para a média europeia", insistiu. Costa até recuperou a imagem da rosa de Guterres como marca do fecho do congresso.



Com nomes como Pedro Nuno Santos e Fernando Medina na linha de possíveis sucessores na liderança – com o secretário de Estado a fazer uma espécie de pré-candidatura e a deixar o autarca um pouco na sombra –, Costa deixou o recado aos ‘jovens turcos’: "Aviso já que ainda não meti os papéis para a reforma."



Do irreal da direita à cópia da esquerda

Os partidos da direita consideram que o discurso de António Costa foi irreal. Já a esquerda acusou o PS de estar a usar as imposições de BE e do PCP como se fossem medidas dos socialistas, para fazer campanha.



No CDS, Nuno Melo não gostou de ouvir António Costa dizer que o PS é melhor a fazer contas do que a direita e notou que neste Executivo estão "os mesmos ministros, secretários de Estado e assessores que até 2011 arruinaram as contas públicas do País e trouxeram a troika". Já pelo PSD, Nuno Morais Sarmento considerou que este PS "é, infelizmente para os portugueses, a garantia de que continuarão a ter um Governo que não é mais do que a soma do equilíbrio que em cada momento é possível conseguir entre três partidos".



À esquerda, a eurodeputada do BE Marisa Matias rejeitou a ideia de que o partido tenha sido anestesiado por António Costa, como sugeriu Francisco Assis. "Estamos sempre disponíveis para convergir com o PS", disse a eurodeputada bloquista. Do lado do PCP, Carlos Gonçalves, do comité central, acusou o PS de estar "amarrado às submissões do grande capital" e alertou para os riscos de uma maioria absoluta socialista em 2019.