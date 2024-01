O primeiro-ministro usou as redes sociais para partilhar a mensagem de Ano Novo, em que destacou o trabalho feito pelo Governo para 2024.



No X (antigo Twitter), António Costa escreveu que “o rendimento das famílias vai continuar a melhorar”, sublinhando o “maior aumento de sempre” no Salário Mínimo Nacional, que passa para os 820 euros.









Ver comentários