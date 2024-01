Costa discursa na sexta-feira e Pedro Nuno reserva-se para sábado e domingo

O ex-secretário-geral socialista António Costa discursa na abertura do congresso do PS, na sexta-feira, em Lisboa, enquanto o novo líder do partido, Pedro Nuno Santos, fará intervenções no sábado e no domingo, no encerramento.

Este modelo, em que António Costa fará um balanço da atividade do Governo e do PS nos últimos anos, e em que Pedro Nuno Santos falará sobre o futuro, tendo em vista as eleições legislativas de 10 de março, foi avançado à agência Lusa quer pela equipa de Pedro Nuno Santos, quer por elementos da Comissão Organizadora do Congresso (COC).

Nos anos 70, 80 e 90, nas organizações do PS, ou da JS, era tradição os responsáveis máximos cessantes fazerem o primeiro discurso dos congressos para prestação de contas sobre o exercício da atividade nos cargo.