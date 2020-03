Costa diz que em Portugal há poucos casos de coronavírus e aconselha portugueses a seguir orientações para travar contágio

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou esta terça-feira, após reunião com o Governo, que em Portugal ainda há poucos casos de coronavírus face a outros países no Mundo."Como todos sabemos, estamos perante um vírus que é novo em Portugal e no Mundo. Isso coloca fatores de incerteza do que poderá vir a ser a evolução", explica, acrescentando que "estamos ainda numa fase inferior, por isso devemos prever um aumento dos casos de infeção"."Temos de nos preparar para o pior cenário e esperar o melhor", ressalva ainda o primeiro-ministro garantindo ainda que estão a ser tomadas todas as medidas adequadas à situação. "Não nos vamos precipitar na adoção de medidas sem que as mesmas sejam necessárias", acrescenta sublinhando que "cada um de nós é um agente para travar o processo de propagação".O primeiro-ministro sublinhou ainda a importância de acautelar possíveis efeitos na economia: "Todos estamos a aprender como atuar nesta situação, o Eurogrupo já tomou algumas medidas", assumiu, garantindo que estas medidas ainda serão alargadas.António Costa aconselhou os portugueses a seguir os conselhos da autoridade de saúde e a atuar conforme as indicações dadas, tanto no que toca à distância social como as regras de etiqueta respiratória. Sublinhou aindas a importância de recorrer às autoridades indicadas e não à automedicação.