O primeiro-ministro considerou esta segunda-feira que a declaração de inconstitucionalidade da lei dos metadados não abrange os processos judiciais que já transitaram em julgado. Esta posição foi defendida por António Costa no final da reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, convocada para analisar as consequências práticas do acórdão do Tribunal Constitucional sobre a lei dos metadados e as medidas a adotar em conformidade com esta situação.









