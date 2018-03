Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa diz que investir na educação é "grande mensagem" para próximos anos

"Temos de continuar a melhorar a qualidade dos nossos cidadãos", defendeu o primeiro-ministro.

16:23

O primeiro-ministro identificou esta quarta-feira o investimento na educação como "a grande mensagem" para "os próximos anos", porque para ter "melhores recursos humanos, melhores empresas e emprego", o país precisa de "bons edifícios escolares e boas práticas pedagógicas".



"Precisamos de ter bons edifícios escolares e [precisamos] de boas práticas pedagógicas para podermos ter os melhores recursos humanos que ajudem a atrair as melhores empresas que criem melhor emprego", afirmou no Porto António Costa, após a assinatura de um protocolo para reabilitar a Escola Secundária Alexandre Herculano.



"Esta é a grande mensagem para aquilo que temos de fazer nos próximos anos no país", acrescentou, num dia dedicado a um roteiro Educação-Inovação, que começou em Rio Tinto, Gondomar, e termina em Viana do Castelo.



"Se queremos que o país continue a melhorar, temos de continuar a melhorar a qualidade dos nossos cidadãos e nisso não há nada que substitua o trabalho da escola", defendeu o primeiro-ministro.