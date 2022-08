O primeiro-ministro, António Costa, recusou comentar esta sexta-feira a contratação do ex-administrador da Fundação EDP Sérgio Figueiredo pelo Ministério das Finanças, de Fernando Medina, que pagará ao antigo jornalista 140 mil euros por dois anos de consultoria.



“Os membros do Governo são livres de fazerem contratações para os seus gabinetes”, afirmou o líder do Governo, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a uma creche na Amadora.









Ver comentários