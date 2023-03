Costa diz que relações com Marcelo "são mais fortes" hoje do que no passado

O primeiro-ministro, António Costa, considerou este domingo que as relações com o Presidente da República "são mais fortes" a cada dia e insistiu que Marcelo Rebelo de Sousa "é das melhores companhias".

"As relações entre mim e o Presidente da República foram sempre amigáveis e as amizades têm esta coisa, cada dia são mais fortes", respondeu António Costa depois de ser questionado sobre a relação com Marcelo Rebelo de Sousa, depois de críticas que o chefe de Estado fez nas últimas semanas a pacotes de apoio que o Governo apresentou ou sobre a própria dinâmica do executivo socialista.

E acrescentou: "É das melhores companhias que qualquer um pode ter, até numa viagem."

No dia 22 de março, o Presidente da República referiu que o arrendamento coercivo das casas devolutas anunciado pelo Governo "ganharia em ser repensado" e disse que tinha esperança de que PS e PSD chegassem a acordo para resolver problemas da habitação.

O Presidente apelidou o pacote de habitação apresentado pelo executivo de "lei cartaz".

"Sobre o arrendamento coercivo, desde há uma semana que eu digo a mesma coisa, ainda há muito debate a fazer no parlamento, o que foi anunciado ganharia em ser repensado porque as câmaras já disseram que não vão ajudar, não têm meios para poder ajudar na descoberta de casas devolutas e, depois, o sistema é muito burocrático e pesado".

No início de março, em entrevista à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que Costa tinha uma "maioria requentada" e cansada e falou de um "ano perdido" com problemas na orgânica do Governo, resultado de sucessivas polémicas.