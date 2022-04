O secretário-geral do PS afirmou este sábado que estão a ser difíceis as negociações com a Comissão Europeia para redução do IVA da energia de 23% para 13%, razão pela qual o Governo avançou já com alternativa.

Esta posição foi transmitida por António Costa no discurso que proferiu na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS e que dedicou em grande parte às medidas do Governo para conter o aumento dos preços nos sectores da energia e do agroalimentar.