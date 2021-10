O Governo prepara-se para uma maratona de reuniões ao longo desta semana com BE, PCP, PAN e PEV num esforço de salvação do Orçamento do Estado para 2022 e, assim, evitar uma crise política. Mas o primeiro balanço é negativo. O Bloco saiu da reunião de terça-feira com o primeiro-ministro, António Costa, sem acordo negocial, embora o Governo garanta que houve aproximações às reivindicações dos bloquistas nas áreas do Trabalho e da Saúde.