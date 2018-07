Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa e Macron passeiam pelo Chiado em passo descontraído

Primeiro-ministro português e o presidente francês foram abordados por turistas e lisboetas e tiraram fotografias.

Por Lusa | 15:52

O primeiro-ministro português, A e o presidente francês expuseram-se esta sexta-feira a turistas e transeuntes para muitas fotografias, na zona do Chiado, em Lisboa, num percurso de um quarto de hora a pé, fazendo lembrar "arruadas" eleitorais.



António Costa e Emmanuel Macron, cumprimentando e sendo saudados por centenas de pessoas, esmagadoramente de origem francesa, desceram desde o Largo do Chiado, pela rua Garrett, até ao Grémio Literário, na rua Ivens, local para almoço, com vista sobre a baixa "alfacinha" e um menu que incluía robalo ao sal.



O chefe de Governo luso e o chefe de Estado gaulês, que aterrou em Lisboa pelas 10h15, participaram na conferência sobre o futuro da Europa, intitulada "Encontro com Cidadãos", na Fundação Calouste Gulbenkian, e vão ainda marcar presença na cimeira sobre interligações energéticas na Agência Europeia de Segurança Marítima, ao Cais do Sodré.



Costa e Macron, envolvidos numa 'caixa de segurança' com 10 elementos permanentes, foram acedendo às já tradicionais 'selfies', várias delas com crianças em idade de colo.



Ao segundo evento do dia também vai comparecer o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tal como o comissário europeu responsável pela pasta da ação climática e energia, Miguel Arias Cañete, e a vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, Emma Navarro.