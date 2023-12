O primeiro-ministro, António Costa, enalteceu este sábado, numa mensagem de Natal e Ano Novo, o papel dos militares e agentes das forças e serviços de segurança em missões fora do País, considerando que têm “contribuído para a modernização das Forças Armadas” e para “o prestígio de Portugal”.









Costa deveria ter visitado antes do Natal os militares portugueses deslocados em Moçambique, juntamente com a ministra da Defesa, Helena Carreiras, mas tal não foi possível, segundo informação do seu gabinete, por razões familiares.

“Quero saudar todas e todos, as mulheres e homens que prestam serviço em nome de Portugal, no quadro da NATO, na Roménia; no quadro das ONU, na República Centro-Africana; no quadro da UE, em Moçambique; e nos vários outros locais onde estamos presentes”, disse. Agradeceu ainda aos que, no País, “não podem estar com as suas famílias, porque têm de assegurar o serviço, nos seus postos, nos seus quartéis, nas suas esquadras”.