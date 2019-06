Costa espera "esforço de todos" para fechar já acordo sobre cargos de topo da UE

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje esperar "um esforço de todos" no Conselho Europeu, em Bruxelas, de modo a ser alcançado já esta semana um acordo sobre as nomeações para os cargos de topo da União Europeia (UE).

Em declarações aos jornalistas antes de entrar para uma cimeira na qual os 28 vão tentar chegar a um compromisso sobre a liderança da UE nos próximos cinco anos, com destaque para a presidência da Comissão Europeia, António Costa voltou também a defender o princípio do 'Spitzenkandidat', considerando que o Conselho deve escolher entre os candidatos principais das famílias políticas europeias à presidência do executivo comunitário, apresentados no quadro das eleições europeias.

Lembrando que o Parlamento Europeu deverá eleger o seu novo presidente já em 02 de julho, na sua sessão inaugural, António Costa advertiu para a importância de o Conselho ser capaz de chegar o mais rapidamente possível a um entendimento, até porque uma nova cimeira antes dessa data é logisticamente difícil, dado vários líderes europeus deslocarem-se ao Japão na próxima semana para participar na cimeira do G20, em Osaka.