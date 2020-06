Costa estende tapete a Centeno para o Banco de Portugal

O primeiro-ministro aproveitou a tomada de posse do novo ministro das Finanças, João Leão, e da equipa de secretários de Estado para dizer de forma clara que o futuro de Mário Centeno passará pelo Banco de Portugal. Numa cerimónia em que o antecessor teve sempre mais brilho que o sucessor no cargo, Costa admitiu que Centeno é “hipótese” para governador.









“O País vai ainda contar com Mário Centeno”, lançou António Costa, submetendo-se de imediato às questões sobre o futuro próximo. O primeiro-ministro acabou por assumir que Centeno tem “todas as competências e todas as condições para exercer as funções de governador do Banco de Portugal”.”Até o governador já o reconheceu”, ironizou. E explicou depois que irá falar com o novo ministro das Finanças, João Leão, e com o atual detentor do cargo, Carlos Costa, “tendo em vista saber qual o calendário que tem presente para a cessação das funções, para além daquilo que é o mandato oficial”.

Depois de abrir a porta à nomeação direta de Centeno das Finanças para o Banco de Portugal, Costa arrasou os partidos que tentam travar no Parlamento a transição do governante. “Num Estado de Direito democrático são inadmissíveis leis ‘ad hominem’ com a função de perseguir pessoas. Não costumo comentar iniciativas parlamentares, mas pela gravidade da iniciativa não posso deixar de dizer que é incompatível com o Estado de direito democrático”, disse. Para Costa, “seguramente ninguém no País percebe - essa vontade de perseguir Mário Centeno”. “Mário Centeno cometeu algum crime? Foi crime ter sido membro do Governo e ter exercido essas funções durante mais de cinco anos? Foi crime os resultados que obteve?”, lançou. Também o Presidente da República reiterou não ver problemas na ‘promoção’ de Centeno. “Eu já tinha dito que não via problema.”





A cerimónia de tomada de posse dos novos governantes foi curta, restrita, sem convidados, abraços ou apertos de mão. Apenas assistiram o presidente do Parlamento, o primeiro-ministro e os governantes cessantes, além do Chefe de Estado.