Costa faz 'ultimato' à esquerda para evitar nova crise

O primeiro-ministro avisa que, se não existir acordo para aprovar o Orçamento do Estado (OE) para 2021, o País mergulhará numa crise política. Sem entendimento à esquerda, António Costa recusa estender a mão à direita para ter condições para governar."Se não houver acordo, é simples: não há Orçamento e há uma crise política. Aí estaremos a discutir qual é a data em que o Presidente [da República] terá de fazer o inevitável", afirmou ao ‘Expresso’, aludindo à dissolução do Parlamento.Com uma crise económica e social instalada, Costa encara a aprovação das contas de 2021 como uma etapa determinante para aquilo a que o próprio tinha chamado "entendimento sólido e duradouro" para a legislatura. "Toda a agenda de resposta a esta crise é uma resposta de convergência à esquerda", reforçou.As declarações foram vistas pelo Bloco de Esquerda como um novo "ultimato". "Não resolve nada e não mobiliza ninguém", reagiu Catarina Martins que, na sexta-feira, tinha estado reunida com Costa para debater o Orçamento de 2021. "Sejam quais forem as circunstâncias em que tenha de intervir, o PCP reafirma a sua determinação na defesa dos interesses dos trabalhadores", escreveu o PCP no Twitter, embora sem qualquer referência direta ao repto do primeiro-ministro. Também Rui Rio recorreu às redes sociais para ironizar sobre a entrevista de Costa, dizendo que o chefe do Governo "não consegue viver" sem os antigos parceiros.Apesar de só agora Costa admitir esse cenário, a crise política tem sido o tema forte das últimas intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa: o Presidente da República avisou que não alinha nessa "aventura" porque "a capacidade de resposta à pandemia, à crise e à recuperação fica adiada e prejudicada".As negociações do OE para 2021 arrancaram em julho e entram agora no nível técnico.Para o primeiro-ministro, "havia um problema grave no conjunto do País" se Marcelo Rebelo de Sousa não se recandidatasse a Belém, já que consegue reunir uma avaliação positiva dos portugueses. Apesar de já ter manifestado apoio à recandidatura, António Costa diz que procurará não interferir na campanha, adotando uma postura de "recato" que lhe garanta boas relações com quem vier a ser eleito.