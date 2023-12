Costa felicita IPO de Lisboa pelos 100 anos de "um pilar fundamental" na luta contra o cancro

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa pelo seu 100.º aniversário, classificando-o como um "pilar fundamental" na luta contra o cancro.

"São 100 anos de um pilar fundamental na luta contra a doença oncológica em Portugal. Ao saudar uma instituição de referência em que os portugueses se habituaram a confiar, igualmente saúdo todos os seus profissionais", escreveu o chefe do executivo numa mensagem na rede social X (antigo Twiiter).

Costa saudou a "dedicação e profissionalismo" de todos os que trabalham na instituição e que "construíram e continuam a construir o grande prestígio de que o IPO de Lisboa merecidamente desfruta".

Para o primeiro-ministro, este é "um exemplo do Serviço Nacional de Saúde em Portugal e do muito que se tem feito para dar mais e melhor resposta aos cidadãos".

"Uma palavra especial também para todos os doentes oncológicos que, mesmo em situações de extrema vulnerabilidade, conseguem juntar todas as suas forças para, aliadas aos avanços da ciência e da medicina, enfrentar esta doença", conclui António Costa na mensagem por ocasião do 100.º aniversário do IPO de Lisboa.