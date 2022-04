Costa felicita Macron e diz que foi demonstrado compromisso com projeto europeu

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este domingo Emmanuel Macron pela sua vitória na segunda volta das eleições presidenciais francesas e considerou que o povo francês demonstrou "uma vez mais" o seu compromisso com o projeto europeu.

Esta posição do líder do executivo português foi publicada na sua conta na rede social Twitter, depois as primeiras projeções terem indicado que o centrista Emmanuel Macron foi reeleito Presidente de França, obtendo entre 57,6% e 58,20% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,80% e 43% de Marine le Pen, a candidata de extrema-direita.

"Felicitei Emmanuel Macron pela vitória nas eleições presidenciais francesas. É com grande entusiasmo que encaro a perspetiva de continuarmos a trabalhar em conjunto nos próximos quatro anos. O Povo francês demonstrou uma vez mais o seu compromisso com o projeto europeu", escreveu António Costa.



O primeiro-ministro referiu depois que, "nos tempos desafiantes" que o continente europeu e o mundo atravessam "é fundamental continuar a contar com a França na defesa do multilateralismo, da segurança, do combate às alterações climáticas e empenhada na construção de uma Europa humanista, justa, verde e próspera".





As primeiras projeções de resultados da segunda volta das eleições presidenciais em França apontam para uma vitória de Emmanuel Macron, Presidente em exercício, centrista liberal, com cerca de 58% dos votos, contra Marine Le Pen, da extrema-direita.Na primeira volta destas eleições, há duas semanas, Macron foi o mais votado, com aproximadamente 28%, e Le Pen ficou em segundo lugar, com cerca de 23%.Macron foi eleito Presidente de França em sete de maio de 2017 com cerca de 66% dos votos na segunda volta das presidenciais francesas, que disputou também com Marine Le Pen, e tomou posse uma semana depois.