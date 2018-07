Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa ganha terreno e CDS ultrapassa CDU

PS não tem maioria absoluta mas a sobe nas intenções de voto. Acordos à esquerda ou à direita são inevitáveis para governo socialista

Por Salomé Pinto | 08:00

O PS continua a ser a primeira escolha dos portugueses, com 39% das intenções de voto para as próximas eleições legislativas, uma subida de dois pontos percentuais face a junho passado, segundo o barómetro da Aximage para o Correio da Manhã.



Apesar desta recuperação, os socialistas estão longe dos 44% alcançados em julho de 2017. A confirmarem-se estas estimativas, o partido de António Costa vai precisar de repetir uma "Geringonça" com BE, PCP e PEV ou eventualmente um ‘Bloco Central’ com PSD para conseguir formar governo em 2019.



Pelas juras de amor do primeiro-ministro às bancadas mais à esquerda, o mais certo é a renovação da atual solução governativa. Muito embora existam matérias como o Código do Trabalho, Descentralização e Lei das Finanças Locais que unem o PS ao partido de Rui Rio.



Esta aproximação terá desfavorecido o PSD, já que os sociais- -democratas não conseguem descolar do segundo lugar nas preferências dos eleitores, tendo inclusivamente registado uma quebra de 0,6 pontos percentuais para 27,2%.



A maior surpresa vai para a subida do CDS que atinge o valor mais alto do último ano, com 7,4% das intenções de voto, ultrapassando a CDU nas preferências dos eleitores. O partido de Cristas passa a quarta força política, normalmente reservado aos comunistas, ficando atrás do Bloco de Esquerda e PSD, na terceira e segunda posições, respetivamente. O CDS terá beneficiado das quebras tanto no BE, que desce de 10,3% para 9,5%, como na CDU que perde 0,2 pontos, estacionando nos 7%.



Entre Costa e Rio, a maioria continua a preferir o atual líder do Executivo para primeiro- -ministro: 57% confia mais em Costa, uma pequena descida de 0,3 pontos percentuais face ao mês anterior. Rui Rio sofre uma quebra ligeiramente superior de 1,1 pontos, para 30,1%.



Abstenção mais alta

A percentagem de eleitores que admitem abster-se subiu para 35,4%, mais 2,6 pontos face ao mês anterior. É o valor mais alto desde julho do ano passado.



Presidente menos popular

Apesar de continuar com uma nota alta de 17,4 (de 0 a 20), Marcelo tem registado uma descida contínua desde março, quando obteve 18,5 pontos.



O melhor e o pior ministro

O ministro das Finanças, Mário Centeno, continua a ser o melhor e o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, mantém-se com a pior avaliação.