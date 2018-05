Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa garante que Governo cai caso Orçamento não seja aprovado

Primeiro-ministro mostra-se confiante num acordo à esquerda.

12.05.18

O primeiro-ministro garantiu, em entrevista, que o Governo cai se o Orçamento de Estado para 2019 não foi aprovado com um acordo à esquerda.



Apesar da decisão, António Costa mostra-se confiante na aprovação do OE2019, mesmo tendo em conta as críticas e contestações de Bloco de Esquerda e PCP, especialmente no que diz respeito a Mário Centeno e à pasta orçamental.



"O chumbo do Orçamento tinha como consequência inevitável a queda do Governo", afirma, assegurando que "um Governo que junte o PS e o PSD não é uma solução saudável" ou "desejável", pelo que tal cenário é, logo à partida, rejeitado, a não ser "em circunstâncias absolutamente extraordinárias".



Para além disso, Costa abordou, em entrevista ao DN, as recentes polémicas que envolvem José Sócrates e Manuel Pinho, dizendo que o PS não tinha nenhuma estratégia para os condenar, mas que, se se comprovarem as acusações que pendem sobre os antigos ministros socialistas, "são factos que desonram a democracia".