O primeiro-ministro está empenhado em ultrapassar qualquer obstáculo que dificulte o acesso à bazuca de mais de 15 mil milhões de euros que Portugal irá receber de Bruxelas e que terá de ser executada num prazo recorde, até 2026. Por isso, António Costa decidiu não renovar o mandato do presidente do Tribunal de Contas que terminou no dia 30 de setembro.