Costa lança vídeos e participa em sessões sobre crescimento e contraria teses do PSD

O secretário-geral do PS lança a partir desta segunda-feira uma série de vídeos em que defende que a economia portuguesa está a crescer e em convergência com a União Europeia, procurando contrariar as teses do PSD.

Em declarações à agência Lusa, o diretor de campanha do PS, Duarte Cordeiro, referiu que, além dos vídeos, os socialistas promoverão esta semana um conjunto de sessões com empresários de diversos setores e com representantes dos trabalhadores.

"O PS vai dedicar esta semana ao tema do crescimento económico. Vamos demonstrar que a forma como enfrentámos esta crise [pandémica da covid-19] foi bem diferente da forma como a direita enfrentou a anterior crise [financeira]. E vamos também discutir a convergência com a União Europeia e o caminho de valorização salarial do país", afirmou o atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Duarte Cordeiro, também líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, apontou depois que os vídeos de António Costa e as sessões públicas pretendem "mostrar que houve convergência com a União Europeia" nos últimos anos e "houve valorização nos rendimentos".

"E há perspetivas para futuro de convergência e de valorização dos rendimentos das famílias e das empresas. Queremos desmontar a narrativa do PSD na sessão em que apresentou o seu programa", completou.

Numa semana em que António Costa e Rui Rio têm o seu frente-a-frente na televisão, mais precisamente na quinta-feira, Duarte Cordeiro considerou essencial demonstrar que "os governos do PS têm tido um percurso relevante no crescimento económico e na convergência com a União Europeia ao longo dos últimos anos".

"Quando o PSD fala em estagnação económico, isso não é verdade. O nosso objetivo é exatamente confrontar essa narrativa e demonstrar que Portugal convergiu nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. E temos perspetivas de convergência para futuro. Mesmo com a pandemia, em 2021 Portugal voltou a convergir", acrescentou.