Costa lembra a Iniciativa Liberal que 'Geringonça' deixou de fora política externa e Defesa

A Iniciativa Liberal perguntou esta quinta-feira ao primeiro-ministro se manteria 'geringonça' com PCP face à posição deste partido sobre o conflito na Ucrânia, com Costa a vincar visões distintas entre os dois partidos em matéria de política externa.

"Atendendo àquilo que se sabe hoje sobre a posição do PCP em relação à invasão da Ucrânia, o senhor primeiro-ministro teria feito um entendimento de 'geringonça', manteria a aliança com o PCP, hoje, diga que sim ou não", perguntou João Cotrim de Figueiredo, que falava na abertura da discussão do Orçamento do Estado para 2022, na Assembleia da República.

Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa, vincou apenas as diferenças entre os dois partidos em matéria de política externa e de Defesa.

"Como é sabido, o entendimento que houve com o PCP, e que o PCP entendeu não prosseguir, sempre deixou muito clara a identidade de cada um. E isso permitiu entendermo-nos sobre o que tínhamos entendimento possível e a divergência sobre aquilo que sempre nos tinha distinguido, designadamente as matérias de política externa e em política de defesa", respondeu Costa.