Costa manifesta consternação pela morte de bombeiro de Oliveira de Frades

O primeiro-ministro manifestou esta segunda-feira a sua consternação pela morte de um bombeiro de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, transmitindo a todos os bombeiros uma mensagem de "solidariedade, incentivo e agradecimento" pela sua ação contra os incêndios.

"Foi com consternação que recebi a notícia do falecimento do bombeiro Pedro Daniel Ferreira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, durante as operações de combate a um incêndio que decorre na região. Endereço os meus sentidos pêsames à família, amigos e ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades", escreveu António Costa na sua conta oficial na rede social Twiiter.

Na sua mensagem, António Costa transmitiu também a todos os bombeiros uma mensagem de solidariedade, incentivo e agradecimento pela forma empenhada com que todos os dias dão o seu melhor no combate aos incêndios, no apoio às populações, na defesa da floresta e por Portugal".