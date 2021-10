Costa não exclui acordo escrito com BE mas recusa perder-se em questões formais

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quinta-feira que a aprovação do Orçamento do Estado não se prende em questões formais, sem excluir um "acordo escrito", como pediu o BE, e recusou dramas, lembrando o "inferno" da covid.

"Se quiserem um acordo escrito, esse não é o problema. Não vamos perder-nos aqui em questões de forma. A construção de um orçamento não é um debate entre partidos, é um debate entre quem governa, quem legisla e o conjunto da sociedade portuguesa, o conjunto dos cidadãos. E a preocupação fundamental que temos de ter é ter um bom orçamento, que responda aquilo que são as prioridades do país", defendeu António Costa.

O chefe de Governo, que falava aos jornalistas numa escola em Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim, distrito de Santarém, recusou dramatizações: "Não vale a pena procurarmos o drama, vale a pena é concentrarmo-nos naquilo que é essencial".