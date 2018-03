Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa pede consenso na descentralização

Primeiro-ministro disse que existirá fundo para financiar municípios nas novas funções.

Por Wilson Ledo/Jornal de Negócios | 06:00

O primeiro-ministro, António Costa, pediu este sábado "bom senso e consenso" para o processo de descentralização que está em curso. "Desejamos que a descentralização seja feita com bom senso e em consenso, porque é uma reforma que transcende necessariamente o mandato de uma legislatura, tem consequências profundas na organização do Estado e deve requerer o consenso tão amplo quanto possível, não só na esfera partidária como no conjunto da sociedade", afirmou em Vila Real.



O governante lembrou que é necessário passar meios para que os municípios possam levar em frente as novas funções. Caso contrário, o processo "fracassará", disse. Nesse sentido, a Lei das Finanças Locais prevê que seja criado um "fundo de financiamento da descentralização", cujas verbas serão depois distribuídas município a município, consoante as novas competências que lhes sejam atribuídas.



A descentralização é uma das áreas que o Governo está a negociar com o PSD, através de um grupo de trabalho criado após a eleição de Rui Rio como líder social-democrata. A outra matéria onde decorre esse diálogo mútuo é o quadro comunitário após 2020.



Reforma é "pedra angular"

António Costa classificou o processo de descentralização de competências para municípios e freguesias "como a pedra angular da reforma do Estado".



Áreas metropolitanas

O primeiro-ministro informou que, no diálogo com as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, há um "trabalho avançado". Ainda este mês haverá nova reunião.



Até ao final da legislatura

O atual Governo e o PSD já acordaram que a aprovação destas leis sobre descentralização será feita até 2019.