Costa pede "disciplina" e frisa que cada abertura aumenta risco de transmissão da Covid-19

O primeiro-ministro considerou hoje que Portugal está "no bom caminho" na contenção da covid-19, mas pediu maior disciplina, advertindo que cada passo de abertura de atividades aumenta também o risco de transmissão do novo coronavírus.

Este aviso foi deixado por António Costa no final de uma visita às obras de requalificação da Escola Secundária Camões, em Lisboa, já depois de ter participado em mais uma reunião com epidemiologista no Infarmed.

"Sabemos que cada passo que dermos no sentido da abertura aumenta o risco de transmissão. Se aumenta o risco de transmissão, então temos de ter cada vez mais cuidado. Em cada passo que damos é preciso mais cuidado para que o aumento do risco não signifique o aumento dos contágios", declarou o líder do executivo.

Em relação às conclusões que ouviu dos peritos sobre a situação epidemiológica do país, o primeiro-ministro disse que Portugal está "no caminho".

"As coisas estão a correr bem, mas é preciso não esquecer que as coisas não correm bem por acaso. As coisas só correm bem se mantivermos a disciplina. Caso contrário, vamos estragar tudo o que conseguimos - e convém não esquecer que vivemos meses de janeiro e fevereiro verdadeiramente dramáticos", afirmou ainda em tom de aviso.

Perante os jornalistas, António Costa observou que "Portugal está a baixar bastante bem na incidência [da doença], mas a aumentar, naturalmente, na transmissibilidade".

Em relação ao período da Páscoa, o primeiro-ministro voltou a colocar a questão na responsabilidade individual, dizendo que esse é o primeiro controlo que tem de existir.

"Isto não é um jogo entre o Governo que impõe restrições para chatear as pessoas e as pessoas que tentam contornar as restrições fugindo à polícia, e a polícia atrás das pessoas. Não é assim que queremos viver", salientou.

Pela parte do Governo, para garantir que não haja grandes ajuntamentos na Páscoa, "que não pode ser um momento de convívio familiar, a proibição de circulação entre concelhos vigorará também em toda a próxima semana e, igualmente, no fim de semana da Páscoa.

"É evidente que as autoridades estarão lá para fazer cumprir a lei, mas a melhor forma é cada um de nós cumprir por si próprio a lei", acrescentou.

PMF // JPS

Lusa/Fim