Costa pede "resposta clara" nas duas eleições

O secretário-geral do PS pediu uma "resposta clara" nas eleições Regionais de 22 de setembro, de olhos postos numa maioria absoluta também nas Legislativas, sem nunca usar diretamente o termo. António Costa garantiu que não pedirá "um cheque em branco" nos dois atos eleitorais, somente "mais força para o PS" executar os programas para a região autónoma e para o País."Não pedimos um cheque em branco, temos um programa de Governo para a República e para a Região Autónoma. O que pedimos é que deem força ao PS para podermos executar os nossos programas", afirmou Costa na rentrée socialista, que este ano teve lugar no Machico. Os socialistas tentam pela primeira vez destronar o PSD na escolha do próximo líder do Governo regional, apostando no ex-autarca do Funchal Paulo Cafôfo na luta contra o social-democrata Miguel Albuquerque.Durante quase meia hora, Costa foi dando argumentos à plateia para defender duplamente o voto socialista nas Regionais e nas Legislativas. Por isso, o primeiro-ministro frisou que "na República é essencial assegurar a continuidade da boa governação, que tem dado bons resultados, mas é necessário também criar condições para enfrentar os desafios para o conjunto do País".Depois, Costa foi desfiando medidas na caça ao voto, entre as quais o aumento da dedução do IRS por cada filho e um complemento de 60 € no abono de família para apoio ao pagamento de creches. Recordou ainda a defesa das questões ambientais, deixando uma ‘bicada’ ao BE: "Para atingir o objetivo da neutralidade carbónica não bastam palavras e manifestações."O líder do PS lembrou ainda aos madeirenses o financiamento do Governo à construção do novo Hospital do Funchal, o apoio aos emigrantes que regressaram da Venezuela e prometeu uma terceira ligação aérea e condições no Porto de Lisboa para uma ligação ferry.As eleições Regionais para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira realizam-se desde 1976. No primeiro ato eleitoral, o PSD ganhou com 59,63% dos votos, elegendo Jaime Ornelas Camacho. Alberto João Jardim foi presidente regional entre 1978 e 2015.Machico é uma espécie de bastião socialista no arquipélago madeirense, já que é o único município a que o PS preside. Foi por isso que o Machico foi este ano escolhido para receber a rentrée do PS.