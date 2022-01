Costa Pina sai da Galp após acusação nas PPP

Carlos Costa Pina, ex-secretário de Estado de José Sócrates, demitiu-se esta quarta-feira do conselho de administração da Galp Energia. O ex-governante foi acusado, em dezembro, por cinco crimes de participação económica em negócio, no âmbito do processo da Parcerias Público-Privadas (PPP).O gestor estava na petrolífera desde 2012, “tendo liderado várias divisões corporativas, bem como a inovação, biocombustíveis, novas energias e negócios de infraestrutura”, de acordo com a informação divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).